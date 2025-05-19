В суде озвучили детали обвинения экс-главы ТУ Росимущества Айвара Кинжабаева

С его слов в суде, лаборатория «Котон» установила по космическим снимкам, что проведена распашка земель в нарушение режима использования территории. Министерство провело административное расследование и сделало запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода «Дружба» привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.