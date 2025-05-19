Более 80 г кокаина изъяли у задержанного в центре Москвы мужчины

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на Шелепихинском шоссе оперативниками задержан 37-летний приезжий мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят сверток с веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит наркотическое средство — кокаин массой около 33 г. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские изъяли пакет с веществом. Согласно проведенному исследованию, в нем также содержится кокаин массой около 50 г», — рассказал Васенин.
Он уточнил, что по данному факту следователем отдела МВД России по Пресненскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.