Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велокурьера заблокировали в сервисе доставки за езду по Кутузовскому проспекту

Сервис доставки заблокировал курьера за нарушение ПДД в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение курьеров по автомагистралям строго запрещено. Курьер на видео создает опасную ситуацию на дороге для себя и других участников движения. За это нарушение его заблокировали в сервисе доставки. Курьер больше не сможет получать заказы», — говорится в сообщении.

Как отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, по правилам курьеры на электровелосипедах и мопедах должны двигаться по правому краю проезжей части.

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором велокурьер одного из сервисов доставки едет по Кутузовскому проспекту.