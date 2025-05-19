Велокурьера заблокировали в сервисе доставки за езду по Кутузовскому проспекту

«Движение курьеров по автомагистралям строго запрещено. Курьер на видео создает опасную ситуацию на дороге для себя и других участников движения. За это нарушение его заблокировали в сервисе доставки. Курьер больше не сможет получать заказы», — говорится в сообщении.
Как отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, по правилам курьеры на электровелосипедах и мопедах должны двигаться по правому краю проезжей части.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором велокурьер одного из сервисов доставки едет по Кутузовскому проспекту.