Велокурьера заблокировали в сервисе доставки за езду по Кутузовскому проспекту

«Движение курьеров по автомагистралям строго запрещено. Курьер на видео создает опасную ситуацию на дороге для себя и других участников движения. За это нарушение его заблокировали в сервисе доставки. Курьер больше не сможет получать заказы», — говорится в сообщении.