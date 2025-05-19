Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Татарского и Дугиной

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля, на котором возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Виновной в петербургском теракте суд признал Дарью Трепову, ее приговорили к 27 годам лишения свободы.