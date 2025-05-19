В Самаре задержаны четверо лжетаксистов, грабивших пассажиров

В Самаре сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые выдавали себя за водителей такси и грабили пассажиров. Преступники ориентировались на людей в состоянии алкогольного опьянения, усыпляли их алкоголем и теплом в салоне, а затем забирали телефоны, украшения и оставляли пострадавших в безлюдных районах.