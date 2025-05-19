В Самаре задержаны четверо лжетаксистов, грабивших пассажиров

Полиция Самары задержала четверых местных жителей, подозреваемых в серии преступлений против пассажиров. Мужчины выдавали себя за водителей такси и обворовывали клиентов. Задержанным от 34 до 43 лет и все они ранее судимы.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали по ночам, дежуря возле баров и ночных клубов. Своими жертвами выбирали посетителей в состоянии алкогольного опьянения. Под предлогом доставки домой они предлагали подвезти потерпевших.
Во время поездки лжетаксисты угощали пассажиров спиртным. Чтобы усилить эффект от алкоголя, в салоне включался обогрев, а окна плотно закрывались. Как только жертва засыпала, злоумышленники забирали телефоны, ювелирные украшения и другие ценные вещи. После этого пострадавших высаживали в безлюдных районах города.
По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям: ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж» и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Расследование продолжается.