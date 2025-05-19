Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре задержаны четверо лжетаксистов, грабивших пассажиров

В Самаре сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые выдавали себя за водителей такси и грабили пассажиров. Преступники ориентировались на людей в состоянии алкогольного опьянения, усыпляли их алкоголем и теплом в салоне, а затем забирали телефоны, украшения и оставляли пострадавших в безлюдных районах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Полиция Самары задержала четверых местных жителей, подозреваемых в серии преступлений против пассажиров. Мужчины выдавали себя за водителей такси и обворовывали клиентов. Задержанным от 34 до 43 лет и все они ранее судимы.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали по ночам, дежуря возле баров и ночных клубов. Своими жертвами выбирали посетителей в состоянии алкогольного опьянения. Под предлогом доставки домой они предлагали подвезти потерпевших.

Во время поездки лжетаксисты угощали пассажиров спиртным. Чтобы усилить эффект от алкоголя, в салоне включался обогрев, а окна плотно закрывались. Как только жертва засыпала, злоумышленники забирали телефоны, ювелирные украшения и другие ценные вещи. После этого пострадавших высаживали в безлюдных районах города.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям: ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж» и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Расследование продолжается.