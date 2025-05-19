Пострадавшему при теракте в «Крокусе» отказали в компенсации 1 млн рублей

Хорошевский райсуд Москвы не удовлетворил иск одного из пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» к организатору концерта группы «Пикник» — компании MSM Group. Он требовал 1 млн руб. за причинение вреда здоровью, сообщил ТАСС. Причины отказа не сообщаются.