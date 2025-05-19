«Дана лицензия на отстрел»: как жители Подмосковья пытаются спасти сбитого лося

Жители Подмосковья пытаются спасти жизнь лося, которого сбил автомобилист на дороге возле поселка Княжье Озеро. Люди готовы за свои средства отвезти животное к ветеринарам, однако не могут этого сделать, так как выдана лицензия на отстрел. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил «Вечерней Москве» местный житель.
— Мы звонили и в Охотнадзор, и егерям, и в прокуратуру, и в МЧС, всем, кому только можно. Мы готовы его за свои деньги отвезти в ветеринарную клинику, у лося перебиты две задние ноги. Нам не дают помочь животному, потому что дана лицензия на его отстрел, — рассказал местный житель.
Авария произошла вечером 18 мая, автомобилист сбил лося и уехал. По словам местных, после ДТП к месту происшествия приехала ветеринар, она осмотрела животное и просто уехала, а после выдали лицензию на отстрел животного.
— Самое главное добиться отмены лицензии. Мы не понимаем, у кого ее можно взять, кто может дать отмену этой лицензии и помочь отдать лося ветеринарам? — задается вопросами местный житель.
Ранее прокуратура просила взыскать с РЖД 160 тысяч рублей из-за того, что под колесами электропоездов погибли лоси. Суд согласился с требованиями прокуратуры. Ущерб был возмещен в полном объеме.