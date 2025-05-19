«Дана лицензия на отстрел»: как жители Подмосковья пытаются спасти сбитого лося

— Мы звонили и в Охотнадзор, и егерям, и в прокуратуру, и в МЧС, всем, кому только можно. Мы готовы его за свои деньги отвезти в ветеринарную клинику, у лося перебиты две задние ноги. Нам не дают помочь животному, потому что дана лицензия на его отстрел, — рассказал местный житель.