Выпала из «Колеса смерти»: что известно о гибели акробатки в цирке Магнитогорска

В субботу, 17 мая, 22-летняя акробатка погибла в магнитогорском цирке во время репетиции трюка на «Колесе смерти». Девушка упала с четырехметровой высоты и сломала позвоночник. Она была мастером спорта по акробатике, но не входила в цирковую труппу. «Вечерняя Москва» рассказала подробности этой трагедии.
Как погибла акробатка.
В субботу, 17 мая, в Магнитогорском государственном цирке проходила репетиция местной труппы шапито «Виват», которая готовилась к выступлению в Абхазии. Внутри шатра для артистов установили акробатическое устройство «Колесо смерти», чтобы сфотографировать его для таможенного оформления.
Во время репетиции 22-летняя акробатка Виктория Баландина забралась в «Колесо смерти» без страховки. Позднее девушка потеряла равновесие и сорвалась с четырехметровой высоты.
Баландина упала на спину, получив серьезные травмы головы и перелом позвоночника. Потерпевшей вызвали скорую помощь, но спасти ее жизнь не удалось: она умерла по пути в больницу.
По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности.
Что известно о погибшей.
Погибшая Виктория Баландина была кандидатом в мастера спора по спортивной акробатике и выступала в составе женской акробатической тройки FOX из Челябинска. Также она была студенткой.
— Она была студенткой. Но редко появлялась на занятиях, — вспоминает в беседе с «Вечерней Москвой» один из ее знакомых.
При этом девушка не была профессиональной цирковой артисткой и не имела никакого отношения ни к труппе «Виват», ни к Магнитогорскому государственному цирку, пишет Telegram-канал «Цирковые». Баландину заметили на территории манежа вместе с двумя молодыми людьми, которые тоже не были сотрудниками или артистами цирка.
Одна из участниц коллектива FOX открыла сбор средств для родных погибшей. Похороны Баландиной назначены на 20 мая.
Обстоятельства гибели акробатки.
Магнитогорский государственный цирк с 21 апреля по 7 июня находится на каникулах, поэтому в данный период он был закрыт для посетителей. Учреждение является филиалом федеральной организации «Росгосцирк».
По данным канала «Цирковые», именно «Росгосцирк» занимался организацией гастролей труппы «Виват» в Абхазию, а «Колесо смерти» было установлено на манеже по устному распоряжению представителей организации. Кроме того, в магнитогорском цирке труппа «Виват» должна была представить часть своей программы, хотя официальных разрешений на это у нее не было.
Выступление на «Колесе смерти» считается одним из самых опасных и сложных акробатических трюков. В верхней точки высота устройства достигает 10 метров. Из-за особенностей конструкции обеспечить на нем безопасную страховку практически невозможно.
Хотя Виктория Баландина не была профессиональной артисткой, представители Магнитогорского государственного цирка связались с ее отцом и сообщили, что во время выполнения трюка девушка находилась на допустимой высоте и не нуждалась в страховке. Однако мужчина не верит этим заявлениям и ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.
Другие несчастные случаи в цирках.
Создание красивых цирковых номеров — это смертельно опасная работа. Известны сотни несчастных случаев, когда во время репетиций или выступлений артисты получали серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.
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