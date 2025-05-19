Выпала из «Колеса смерти»: что известно о гибели акробатки в цирке Магнитогорска

В апреле 2023 года 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за лопнувшего троса во время репетиции в городе Заречном в Свердловской области. Подросток выжил, но получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Он около трех недель не приходил в сознание, его мозг был сильно поврежден. Во время реабилитации юному артисту пришлось заново учиться дышать без системы искусственной вентиляции легких, глотать и жевать. При этом пострадавший считался одним из лучших артистов цирковой студии «Арена» и в 2017 году участвовал в шоу талантов на Первом канале.