Мигрантов-золотодобытчиков задержали в Магаданской области

Чтобы добраться до труднодоступных участков, силовики использовали вертолёты авиации Колымы. В ходе обысков в заброшенном пятиэтажном здании были обнаружены бочки и вёдра с золотосодержащим концентратом. Неподалёку находился экскаватор без регистрационных знаков.
Изъятое вещество направлено на экспертизу. Планируется возбуждение административного дела по части 1 статьи 15.44 КоАП РФ — за незаконную добычу драгоценных металлов.
Параллельно сотрудники управления по вопросам миграции проверили территории производственных объектов и заброшенных зданий. Там были выявлены 10 иностранных граждан, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства.
За отсутствие необходимых документов и нарушение режима пребывания были составлены шесть протоколов. Одному иностранцу предоставлена возможность самостоятельного выезда из страны, двое будут депортированы, ещё трое подлежат выдворению. Остальные временно содержатся в центре временного содержания иностранных граждан.