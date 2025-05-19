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Мигрантов-золотодобытчиков задержали в Магаданской области

В посёлке Оротукан Магаданской области силовики провели масштабную операцию против нелегальных старателей. Было изъято несколько бочек с золотосодержащим концентратом, а также задержаны 10 иностранцев, находившихся в стране с нарушением миграционного законодательства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В посёлке Оротукан Магаданской области правоохранители провели масштабную операцию по выявлению незаконной добычи драгоценных металлов. В ней участвовали сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры и Росгвардии.

Чтобы добраться до труднодоступных участков, силовики использовали вертолёты авиации Колымы. В ходе обысков в заброшенном пятиэтажном здании были обнаружены бочки и вёдра с золотосодержащим концентратом. Неподалёку находился экскаватор без регистрационных знаков.

Изъятое вещество направлено на экспертизу. Планируется возбуждение административного дела по части 1 статьи 15.44 КоАП РФ — за незаконную добычу драгоценных металлов.

Параллельно сотрудники управления по вопросам миграции проверили территории производственных объектов и заброшенных зданий. Там были выявлены 10 иностранных граждан, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства.

За отсутствие необходимых документов и нарушение режима пребывания были составлены шесть протоколов. Одному иностранцу предоставлена возможность самостоятельного выезда из страны, двое будут депортированы, ещё трое подлежат выдворению. Остальные временно содержатся в центре временного содержания иностранных граждан.