В Ростове-на-Дону 17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла — 17-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась 19 мая около 13:20 на перекрестке улиц Сарьяна и 39-я линия.