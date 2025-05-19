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В Ростове-на-Дону 17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

Госпитализация после аварии: в Ростове водитель Hyundai сбил мотоциклиста.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла — 17-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась 19 мая около 13:20 на перекрестке улиц Сарьяна и 39-я линия.

По предварительным данным, 39-летний водитель Hyundai Solaris двигался по 39-й линии. В этот подросток на мотоцикле Bajaj ехал по улице Сарьяна. Столкновение транспортных средств произошло на регулируемом перекрестке у дома № 75/35.

— Несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщают в пресс-службе ведомства.

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