В Самаре ушла из жизни ветеран прокуратуры Галина Романова

Галина Романова проходила службу в органах прокуратуры с 1987 по 2020 год. Работала в Промышленном районе г. Куйбышева, а также в аппарате прокуратуры области. Завершила службу в должности старшего прокурора отдела уголовно-судебного управления. Имела классный чин советника юстиции.