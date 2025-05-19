В Самаре ушла из жизни ветеран прокуратуры Галина Романова

17 мая в результате дорожно-транспортного происшествия на 70-м году жизни трагически скончалась Галина Ивановна Романова — ветеран органов прокуратуры Самарской области.
Галина Романова проходила службу в органах прокуратуры с 1987 по 2020 год. Работала в Промышленном районе г. Куйбышева, а также в аппарате прокуратуры области. Завершила службу в должности старшего прокурора отдела уголовно-судебного управления. Имела классный чин советника юстиции.
«За продолжительную и добросовестную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась прокурором области и Генеральным прокурором Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Прощание с Галиной Ивановной состоится 20 мая с 10:00 до 10:45 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 236, похоронный дом, зал № 2.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Галины Ивановны.
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