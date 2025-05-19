В Пружанах мужчина из ревности устроил пожар на парковке. Суд вынес приговор

Фигурантом стал 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В нынешнем феврале из ревности к бывшей сожительнице на одной из парковок в Пружанах он разбил стекло двери автомобиля Peugeot 407, облил бензином и поджег. Огонь повредил не только эту машину, но и рядом стоящие Opel Astra и Geely Atlas Pro. Потерпевшие заявили исковые требования о взыскании с обвиняемого денежной компенсации материального и морального вреда.