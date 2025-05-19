В Пружанах мужчина из ревности устроил пожар на парковке. Суд вынес приговор

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу о поджоге нескольких автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.
Фигурантом стал 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В нынешнем феврале из ревности к бывшей сожительнице на одной из парковок в Пружанах он разбил стекло двери автомобиля Peugeot 407, облил бензином и поджег. Огонь повредил не только эту машину, но и рядом стоящие Opel Astra и Geely Atlas Pro. Потерпевшие заявили исковые требования о взыскании с обвиняемого денежной компенсации материального и морального вреда.
Мужчина свою вину признал, чистосердечно раскаялся, принес извинения потерпевшим, с суммой ущерба согласился.
Суд признал его виновным по ч.2 ст. 218 УК. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также обвиняемому придется пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован. -0-