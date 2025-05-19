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Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске

По предварительной информации, сегодня около 16.00 41-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Плеханова. При повороте налево на въезд в прилегающую территорию здания № 60 он выехал на полосу встречного движения и остановился.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.00 41-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Плеханова. При повороте налево на въезд в прилегающую территорию здания № 60 он выехал на полосу встречного движения и остановился. Он не предоставил преимущество мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.

34-летний мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо. -0-