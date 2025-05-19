Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске

По предварительной информации, сегодня около 16.00 41-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Плеханова. При повороте налево на въезд в прилегающую территорию здания № 60 он выехал на полосу встречного движения и остановился. Он не предоставил преимущество мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.