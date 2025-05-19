Bild: Россия выдвинула два условия для прекращения огня с Украиной

19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем он планирует обсудить ситуацию с главой Украины Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона готова предложить России экономические выгоды и восстановление отношений с другими странами при условии прекращения боевых действий. Путин в ходе телефонных переговоров с президентом США 18 марта подчеркивал, что прекращение предоставления Украине военной поддержки со стороны зарубежных государств является одним из основных факторов для урегулирования конфликта.