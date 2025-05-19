Раскрыты подробности жестокого убийства пары лже-участником СВО

По версии следствия, в тот день в гостях был у пары был бывший Ольги. И она начала высказывать претензии экс-любовнику за то, что он грубо с ней обращался и бил. И Куйвашева попросила с ним разобраться. Завязалась драка, а затем бывший схватился за нож.