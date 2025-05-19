Раскрыты подробности жестокого убийства пары лже-участником СВО

Мать убитого в Екатеринбурге 44-летнего племянника экс-губернатора Свердловской области рассказала подробности убийства. Процесс по делу о двойном убийстве мужчины и женщины в ноябре 2024-го продолжается в суде. Погибшими оказались многодетная мать Ольга Федотова и ее друг, 44-летний Алексей Куйвашев, пишет Е1.RU.
По версии следствия, в тот день в гостях был у пары был бывший Ольги. И она начала высказывать претензии экс-любовнику за то, что он грубо с ней обращался и бил. И Куйвашева попросила с ним разобраться. Завязалась драка, а затем бывший схватился за нож.
Мать рассказала, что подозреваемый в убийстве обманывал ее дочь с самого первого дня. Он представился ей военным, только что вернувшимся с СВО. И начал приезжать к ней каждый день, рассказывая легенды про свое героическое прошлое.
Но оказалось, что в его биографии никаких боевых действий не было — одни только сроки в колониях. Причем он сам затруднился ответить, за что и сколько сидел.
Также мать убитого Алексея сообщила, что на фото с места убийства у него в руке был нож. Убийца вымыл его с мылом и вложил ему в руку, чтобы подумали, что это сделал он.
Лже-участник СВО отказывается признавать вину, заявляя, что Алексей и Ольга убили друг друга сами. Из квартиры убийца сбежал с их кредитными картами и купил спиртное.
По горячим следам он во всем сознался, а сейчас отказался от своих слов, добавила собеседница издания.
Ранее жена убившего семерых человек на Урале сделала шокирующее заявление.