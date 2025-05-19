Прокуратура проверит работу служб после ДТП со сбитым лосенком под Истрой

Прокуратура проведет проверку работы ответственных служб после неоказания своевременной помощи лосенку, пострадавшему в ДТП в Истринском городском округе. Об этом сообщили в ведомственной пресс-службе.
— Истринская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и в случае выявления нарушений требований законодательства о животном мире, в том числе ответственными должностными лицами, примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Авария, о которой идет речь, произошла вечером 18 мая: автомобилист сбил молодого лося и уехал. Жители Подмосковья пытаются спасти жизнь животного: люди готовы за свои средства отвезти его к ветеринарам, однако не могут этого сделать, так как выдана лицензия на отстрел.
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова потребовала оказать помощь сбитому лосю: она уточнила, что в данной ситуации существовала явная несогласованность в действиях между различными ведомствами, включая ГИБДД, егерей и охотничий надзор. При этом, по словам Акуловой, ситуация усугубляется тем, что проблема ДТП с участием лосей в Истринском районе носит систематический характер.
Позже стало известно, что лосенка все же отправят на лечение.