Прокуратура проверит работу служб после ДТП со сбитым лосенком под Истрой

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 18 мая: автомобилист сбил молодого лося и уехал. Жители Подмосковья пытаются спасти жизнь животного: люди готовы за свои средства отвезти его к ветеринарам, однако не могут этого сделать, так как выдана лицензия на отстрел.