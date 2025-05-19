Дезертир ВСУ бежал голышом с украинских позиции

«Во время полетов заметили такую картину, противник решил бежать со своих позиций, но выбрал изощренный путь — вплавь», — передает «Российская газета» сообщение telegram-каналов. По их данным, боец ВСУ, полностью обнаженный и держащий в руках свою одежду, пытался сбежать по воде. В публикации отмечается, что необычные кадры были сняты российскими разведчиками в окрестностях Соледара, находящегося на территории ДНР.