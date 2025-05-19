Пострадавшего в ДТП в Подмосковье лосенка отправят на лечение

Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение, сообщили в минсельхозпроде региона. Инцидент произошел 18 мая возле поселка Княжье Озеро.
Неизвестный мужчина сбил лося на дороге, после чего животное отлетело на обочину. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Ветеринар, который должен был осмотреть лосенка, изучил произошедшее лишь со стороны.
Жители поселка обратились к местному егерю, чтобы он помог животному, но тот, как сообщалось ранее, начал сбор бумаг для отстрела лося.
Ситуацию взяло на контроль министерство сельского хозяйства Московской области.
Ранее сообщалось, что на лосеферме под Костромой выходили раненого сохатого.