Российский подросток устроил стрельбу в городском парке

Подросток устроил стрельбу в городском парке в Верхней Пышме Свердловской области. Его разыскивают полицейские. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По информации издания, ЧП произошло в парке «Дивс». Подросток размахивал пневматическим пистолетом и наставлял его на прохожих. Также он пугал девушек и несколько раз выстрелил.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Личность злоумышленника устанавливается.
Ранее сообщалось, что бензин вместо лимонада случайно выпил четырехлетний ребенок в Оренбургской области. Ребенка госпитализировали и оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.