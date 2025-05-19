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Российский подросток устроил стрельбу в городском парке

Подросток устроил стрельбу в городском парке в Верхней Пышме Свердловской области.

Подросток устроил стрельбу в городском парке в Верхней Пышме Свердловской области. Его разыскивают полицейские. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации издания, ЧП произошло в парке «Дивс». Подросток размахивал пневматическим пистолетом и наставлял его на прохожих. Также он пугал девушек и несколько раз выстрелил.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее сообщалось, что бензин вместо лимонада случайно выпил четырехлетний ребенок в Оренбургской области. Ребенка госпитализировали и оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.