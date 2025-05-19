Стали известны детали переговоров Трампа и Зеленского

«Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным», — написал Алекс Уорд в своем аккаунте в соцсети X со ссылкой на два источника. Зеленский в ответ на вопрос Трампа заявил, что тому следует обсудить с главой России 30-дневное прекращение огня, будущую встречу лидеров РФ и Украины и сближение Киева и Вашингтона.