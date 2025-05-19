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Бежавший рядом с машиной Адама Кадырова экс-депутат объяснил свои действия

Бывший депутат Смоленского городского совета Максим Баранов объяснил, почему на марш-броске на краповый берет бежал рядом с автомобилем 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова. По словам Баранова, он выбрал этот темп, чтобы комфортно преодолеть дистанцию.

Депутат ответил на критику.

Бывший депутат Смоленского городского совета Максим Баранов объяснил, почему на марш-броске на краповый берет бежал рядом с автомобилем 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова. По словам Баранова, он выбрал этот темп, чтобы комфортно преодолеть дистанцию.

«Начнем с того, что бежал я не за машиной Адама Кадырова, а рядом… Есть оригинал видео, где ребята из машины, проезжая мимо меня, предлагают подвезти. Но я любезно отказываюсь и поясняю, что лучше сам — бегом пройду дистанцию», — сообщил Баранов «Газете.Ru».

Он отметил, что во время забега у него завязался разговор с Адамом Кадыровым, который узнал его по видеосюжетам о сдаче на краповый берет. По словам Баранова, критика, которая появилась под видео в социальных сетях, его не смущает: «Вы знаете, обладаю крепким иммунитетом в отношении критики. Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую… хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем».

Максим Баранов участвовал в СВО, проходя службу в батальоне имени Шейха Мансура, куратором которого является Адам Кадыров. В опубликованном 17 мая видео депутат на бегу пожимает Кадырову руку и интересуется, планирует ли тот сдавать экзамен на краповый берет. В ответ сын главы Чечни заявил, что подумает над этим.