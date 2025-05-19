Бежавший рядом с машиной Адама Кадырова экс-депутат объяснил свои действия

Он отметил, что во время забега у него завязался разговор с Адамом Кадыровым, который узнал его по видеосюжетам о сдаче на краповый берет. По словам Баранова, критика, которая появилась под видео в социальных сетях, его не смущает: «Вы знаете, обладаю крепким иммунитетом в отношении критики. Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую… хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем».