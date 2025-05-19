Российские морпехи уничтожили группу ВСУ при попытке вторгнуться в страну

Оператор БПЛА также отметил, что российские бойцы не понимают тактику ВСУ, поскольку противник фактически идет на верную гибель. По его словам, российские подразделения оперативно реагируют на любые попытки прорыва со стороны противника и используют для этого как расчеты на земле, так и ударные беспилотники.