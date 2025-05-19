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Одиннадцатилетний ребёнок погиб из-за несчастного случая во время игры на детской площадке

В поселке Херсонском на Ставрополье произошла трагедия: оборвалась жизнь одиннадцатилетнего ребенка.

В поселке Херсонском на Ставрополье произошла трагедия: оборвалась жизнь одиннадцатилетнего ребенка. По данным СМИ, мальчика придавило спортивно-игровой конструкцией.

Прокуратура Ставропольского края оперативно отреагировала на произошедшее, начав масштабную проверку всех обстоятельств трагедии. Особое внимание уделяется изучению документации, регламентирующей установку и эксплуатацию игровых конструкций, а также проверке регулярности и качества проводимых осмотров и технического обслуживания оборудования.

Сотрудникам предстоит выяснить, кто несет ответственность за поддержание детской площадки в безопасном состоянии и какие меры необходимо принять для предотвращения подобных инцидентов в будущем.