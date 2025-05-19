Одиннадцатилетний ребёнок погиб из-за несчастного случая во время игры на детской площадке

Прокуратура Ставропольского края оперативно отреагировала на произошедшее, начав масштабную проверку всех обстоятельств трагедии. Особое внимание уделяется изучению документации, регламентирующей установку и эксплуатацию игровых конструкций, а также проверке регулярности и качества проводимых осмотров и технического обслуживания оборудования.