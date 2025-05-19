Гладков: Проверка показала нарушения при строительстве оборонительных сооружений

Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Подрядчик заключил договор с должностными лицами ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После завершения работ и подачи отчетных документов с заведомо ложными сведениями на расчетный счет юридического лица были перечислены бюджетные средства в размере более 11,5 миллиона рублей.
— Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет, — говорится в Telegram-канале губернатора.
Глава региона отметил, что имеются нарушения со стороны подрядных организаций, связанные с завышением объемов выполненных работ, и подготовленные документы были направлены в суд. Проверка будет продолжена.
В середине апреля стало известно, что бывшего главу Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова подозревают в хищении одного миллиарда рублей, выделенного для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. О задержании Смирнова сообщалось вечером 16 апреля.