Участники молодежных столкновений в Махачкале арестованы

Согласно материалам дел, они были задержаны 17 мая «из-за нарушения общественного порядка, выражений нецензурной бранью в общественном месте и попыток учинить драку». Суд признал всех виновными в мелком хулиганстве, подростки были подвергнуты административному аресту на сроки от трех до пяти дней, лишь на одного был наложен штраф.