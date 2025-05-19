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Участники молодежных столкновений в Махачкале арестованы

Кировский суд Махачкалы рассмотрел административные дела 18 подростков, активно участвовавших в массовых молодежных драках, прошедших в столице Дагестана в конце минувшей недели. Об этом «Ъ» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

Источник: Reuters

Согласно материалам дел, они были задержаны 17 мая «из-за нарушения общественного порядка, выражений нецензурной бранью в общественном месте и попыток учинить драку». Суд признал всех виновными в мелком хулиганстве, подростки были подвергнуты административному аресту на сроки от трех до пяти дней, лишь на одного был наложен штраф.

Тем временем на специально созванном по этой проблеме совещании в мэрии начальник городского УМВД Нурмагомед Муртузалиев сообщил, что к ответственности привлечены 72 человека, в отношении двух зачинщиков возбуждены уголовные дела. Ранее СКР сообщил, что расследует уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).