В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн при строительстве обороны

Гладков заявил, что найденные средства направлены в бюджет.
Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 19 мая. По его словам, средства, которые были выявлены в ходе проверки, уже перечислены в федеральный бюджет.
«Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале.
Глава региона отметил, что были зафиксированы случаи завышения объемов работ со стороны подрядных организаций, а соответствующие документы уже переданы в суд. Он подчеркнул, что проверки будут продолжены.
По данным региональных властей, подрядчик заключил с должностными лицами ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» договор на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После выполнения работ и предоставления отчетных документов с недостоверными сведениями на счет юридического лица было перечислено более 11,5 млн рублей из бюджета.