В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн при строительстве обороны

Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 19 мая. По его словам, средства, которые были выявлены в ходе проверки, уже перечислены в федеральный бюджет.