Прорыв трубы в Самаре: перекрыто пересечение Самарской и Вилоновской

19 мая в вечернее время на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошёл технологический отказ на сетях холодного водоснабжения. Как уточнили в «РКС-Самара», речь идёт о повреждении водопроводной трубы диаметром около 300 мм.
На месте работают дежурные бригады и специалисты технического блока, задействована спецтехника. Ведётся откачка воды для последующего отключения повреждённой линии. Определить точную причину утечки можно будет только после начала земляных работ.
Жителям близлежащих домов рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд — не исключены временные отключения ХВС.
Движение транспорта по Самарской в районе пересечения с Вилоновской временно закрыто.
«Жителям не рекомендуется подходить к месту повреждения сети — это может быть опасно», — предупредили в ресурсоснабжающей компании.
Ранее мы писали, с 19 на 20 мая в Самаре начнётся ремонт автомобильной дороги по улице Демократической.
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