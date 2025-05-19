161.RU: с полигона под Ростовом сбежали 10 зеков-контрактников, шестерых задержали

«Ранее четверых беглецов поймали при попытке покинуть регион. Еще двое контрактников были обнаружены у границы с ЛНР и ДНР. При задержании они оказали сопротивление, но операция прошла успешно. Данные о задержанных засекречены, расследование курируют федеральные структуры», — рассказал источник «161.ру».