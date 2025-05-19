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161.RU: с полигона под Ростовом сбежали 10 зеков-контрактников, шестерых задержали

Силовикам удалось задержать шестерых зэков-контрактников, сбежавших с полигона под Ростовом. Об этом сообщает источник 161.RU в военном СК.

Беглецов ловят с участием военной полиции.

Силовикам удалось задержать шестерых зэков-контрактников, сбежавших с полигона под Ростовом. Об этом сообщает источник 161.RU в военном СК.

«Ранее четверых беглецов поймали при попытке покинуть регион. Еще двое контрактников были обнаружены у границы с ЛНР и ДНР. При задержании они оказали сопротивление, но операция прошла успешно. Данные о задержанных засекречены, расследование курируют федеральные структуры», — рассказал источник «161.ру».

По последним данным, в розыске остаются еще четверо беглецов. Их поиски ведутся не только в Ростовской области, но и на территориях новых субъектов РФ.

Напомним, 13 мая стало известно о побеге десяти заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Все они ранее отбывали сроки за тяжкие преступления, включая убийства, грабежи, наркопреступления и сексуальное насилие.

По факту бегства контрактников с полигона URA.RU связывалось с военно-следственным отделом по Ростовскому гарнизону, а также направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.