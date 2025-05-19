В Подмосковье рассказали о сроках реабилитации раненного в регионе лося

По словам специалиста, для изучения данного случая будет собран консилиум ветеринарных врачей. Травма лося связана с потерей задних тазовых конечностей, у них нет чувствительности нет. «Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально», — подчеркнул Самойлов.