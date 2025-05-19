В Подмосковье рассказали о сроках реабилитации раненного в регионе лося

«Животное клинически осмотрено, видны повреждения задних тазовых конечностей. Принято решение седировать его специальными препаратами, погрузить и транспортировать в национальный парк “Лосиный остров”, где ему будет оказана ветеринарная помощь. Реабилитация занимает от 14 до 21 дня», — приводятся в сообщении слова ведущего ветеринарного врача Истринской ветеринарной станции Андрея Самойлова.
По словам специалиста, для изучения данного случая будет собран консилиум ветеринарных врачей. Травма лося связана с потерей задних тазовых конечностей, у них нет чувствительности нет. «Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально», — подчеркнул Самойлов.
Ранее в ведомстве уточнили, что ветеринарные врачи уже прибыли на место ДТП в Истре и ввели животному седативные препараты, чтобы осуществить транспортировку в ветцентр, где специалисты организуют обследование.