В Индии девять человек арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана

Задержания происходят на фоне недавно обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном. 22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и 6 мая начала операцию «Синдур». В результате погибли 26 человек. Стороны договорились о прекращении огня 10 мая.