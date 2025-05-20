На Урале близнецов ждёт психбольница за покушение на убийство

В городе Нижние Серги Свердловской области закончено следствие по делу о покушении на убийства. Обвиняемыми являются два брата-близнеца 1990 года рождения, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.
По данным следствия, вечером 27 февраля они решили убить собутыльника 1987 года рождения. Они избили его, облили легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Но благодаря одному из местных жителей тот выжил.
Затем братья продолжили избивать мужчину. Но их действия пресёк другой местный житель. По словам пресс-секретаря полиции региона Валерия Горелых, о произошедшем в полицию заявили местные жители и потом медики. Нападавших удалось задержать.
Также братьям инкриминируется незаконное хранение пороха. Судмедэкспертиза признала их неспособными отвечать за свои действия.