В Минске легковушка сбила мужчину на электроскутере

По предварительной информации, сегодня около 17.10 51-летний водитель автомобиля Subaru двигался по проспекту Машерова. При повороте направо на проспект Победителей он не предоставил преимущество и сбил 33-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть на электроскутере по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.