19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила мужчину на электроскутере. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 17.10 51-летний водитель автомобиля Subaru двигался по проспекту Машерова. При повороте направо на проспект Победителей он не предоставил преимущество и сбил 33-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть на электроскутере по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. -0-