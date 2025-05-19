Страны ЕС договорились усилить санкции против России после звонка Трампа

В ЕС хотят усилить давление на Россию.
Европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, передает пресс-служба кабмина ФРГ.
«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — говорится в сообщении Корнелиуса. По данным пресс-секретаря, после разговора с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.
Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник и длился более двух часов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад усиливает в последние годы. В Москве также указывали на неэффективность антироссийских санкций и отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал своей политики. В самих странах Запада также звучат мнения о том, что введенные ограничения не достигают поставленных целей.