Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник и длился более двух часов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад усиливает в последние годы. В Москве также указывали на неэффективность антироссийских санкций и отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал своей политики. В самих странах Запада также звучат мнения о том, что введенные ограничения не достигают поставленных целей.