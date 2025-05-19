Shot: Первый гуманитарный корпус МГУ закрыли на карантин из-за выявленной кори

После начала пандемии коронавируса в мире резко выросло число случаев инфекционных заболеваний, таких как корь, менингит и желтая лихорадка. Согласно данным ВОЗ, причиной этого стало снижение коллективного иммунитета. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом о способах замедления распространения вирусов и повышения защиты населения.