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Shot: Первый гуманитарный корпус МГУ закрыли на карантин из-за выявленной кори

Первый гуманитарный корпус Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) закрыли на карантин из-за выявленной кори. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Первый гуманитарный корпус Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) закрыли на карантин из-за выявленной кори. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что все факультеты перевели на дистанционный формат обучения. Студенты Высшей школы телевидения будут учиться дистанционно до конца недели, факультет филологии — до 2 июня. О датах снятия ограничений на данный момент неизвестно, передает Telegram-канал.

После начала пандемии коронавируса в мире резко выросло число случаев инфекционных заболеваний, таких как корь, менингит и желтая лихорадка. Согласно данным ВОЗ, причиной этого стало снижение коллективного иммунитета. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом о способах замедления распространения вирусов и повышения защиты населения.