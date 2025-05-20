Смертельное ДТП произошло на Балтийском шоссе: спасатели провели сложную операцию

Авария унесла жизнь водителя легкового авто, его пассажирка получила серьезные травмы.
Спасатели пожарно-спасательной части № 31 провели сложную операцию по освобождению пострадавшего из искореженного автомобиля. Для предотвращения возможных осложнений специалисты отключили аккумуляторную батарею транспортного средства.
На месте происшествия работали 6 сотрудников МЧС России, которые оперативно справились с возложенными на них задачами по ликвидации последствий ДТП сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.