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Смертельное ДТП произошло на Балтийском шоссе: спасатели провели сложную операцию

В районе торгового комплекса «Форто-Ранта» на Балтийском шоссе случилось лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Источник: МЧС РФ

Авария унесла жизнь водителя легкового авто, его пассажирка получила серьезные травмы.

Спасатели пожарно-спасательной части № 31 провели сложную операцию по освобождению пострадавшего из искореженного автомобиля. Для предотвращения возможных осложнений специалисты отключили аккумуляторную батарею транспортного средства.

На месте происшествия работали 6 сотрудников МЧС России, которые оперативно справились с возложенными на них задачами по ликвидации последствий ДТП сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.