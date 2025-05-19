В Чите отец убил ребёнка, а затем покончил с собой

В Чите, на месте, где были найдены тела отца и ребенка, работают сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, 19 мая 2025 года, около 21:00, в органы правопорядка поступило уведомление об обнаружении в одной из квартир многоэтажного дома в городе Чите тел мужчины 35 лет и его малолетнего сына.
После получения информации о находке, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Центральному району Читы, Романом Рекуновым. Проводятся осмотр места происшествия, опрос свидетелей и соседей. На месте работают следователи-криминалисты из аппарата следственного управления.
По предварительным данным следствия, 35 летний мужчина лишил жизни своего семилетнего сына, после чего совершил самоубийство, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.