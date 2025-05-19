Сбитого в Подмосковье лосенка эвакуировали

Авария, в результате которой пострадало животное, произошла вечером 18 мая: автомобилист сбил молодого лося и уехал. Жители Подмосковья пытались спасти жизнь животного: люди готовы были за свои средства отвезти его к ветеринарам, однако не могли этого сделать, так как была готова лицензия на отстрел.