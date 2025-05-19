Сбитого в Подмосковье лосенка эвакуировали

Сбитого вблизи подмосковной Истры лосенка благополучно эвакуировали, его отвезут к ветеринарам для оказания необходимой помощи. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил Telegram-канал 360.ru.
— Состояние животного стабильное. Волонтеры настроены оптимистично и уже дали сохатому гордую кличку Князь, — говорится в публикации.
Авария, в результате которой пострадало животное, произошла вечером 18 мая: автомобилист сбил молодого лося и уехал. Жители Подмосковья пытались спасти жизнь животного: люди готовы были за свои средства отвезти его к ветеринарам, однако не могли этого сделать, так как была готова лицензия на отстрел.
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова потребовала оказать помощь сбитому лосю: она уточнила, что в данной ситуации существовала явная несогласованность в действиях между различными ведомствами, включая ГИБДД, егерей и охотничий надзор. При этом, по словам Акуловой, ситуация усугубляется тем, что проблема ДТП с участием лосей в Истринском районе носит систематический характер.
Позже стало известно, что лосенка все же отправят на лечение. Прокуратура Московской области заявила о подготовке проверки работы ответственных служб после неоказания своевременной помощи лосенку.