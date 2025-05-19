Девятилетний школьник устроил побег от сотрудников ГАИ на Кубани

Еще один дорожный инцидент недавно произошел в Самаре. Там пьяный байкер попытался сбежать от сотрудников полиции. Во время погони он грубо нарушал правила дорожного движения. Причем мужчина не останавливался даже после соответствующих призывов со стороны инспекторов.