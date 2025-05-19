Девятилетний школьник устроил побег от сотрудников ГАИ на Кубани

На Кубани девятилетний школьник попытался сбежать от сотрудников ГАИ на взятой без спроса родителей машине. Он не останавливался по требованию полицейских, однако задержать его все-таки удалось. Об этом сообщает Госавтоинспекции Лабинского района Краснодарского края.
Необычного водителя сотрудники ГАИ заметили в тот момент, когда проводили штатное патрулирование. Они увидели, что за рулем ВАЗ-2106 находится ребенок. Поэтому сразу же попытались его остановить.
«Однако водитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре он был задержан. Оказалось, что автомобилем управлял девятилетний ребенок», — сообщили в ведомстве.
Также подчеркивается, что автомобиль школьник взял у родителей. Причем без их ведома. ГАИ уже направила материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении родителей, допустивших инцидент, будут приняты меры.
Еще один дорожный инцидент недавно произошел в Самаре. Там пьяный байкер попытался сбежать от сотрудников полиции. Во время погони он грубо нарушал правила дорожного движения. Причем мужчина не останавливался даже после соответствующих призывов со стороны инспекторов.