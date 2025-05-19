Мужчина изнасиловал девушку-инвалида в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 18-летнюю местную жительницу с инвалидностью. Об этом стало известно из Telegram-канала «Конкретно.ру» в понедельник, 19 мая.
Инцидент произошел 14 мая в квартире на 21-й линии Васильевского острова, дом № 16/5. 43-летняя женщина, уроженка Пушкина, сообщила, что незнакомец совершил насильственные действия в отношении ее 18-летней дочери, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет инвалидность второй группы.
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела и продолжают исследовать детали происшествия, говорится в публикации.
Другой случай произошел в середине марта, когда таксист-мигрант был признан виновным в изнасиловании школьницы в городе Кстове Нижегородской области. Его посадили в тюрьму на 10 лет.