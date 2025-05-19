Мужчина изнасиловал девушку-инвалида в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел 14 мая в квартире на 21-й линии Васильевского острова, дом № 16/5. 43-летняя женщина, уроженка Пушкина, сообщила, что незнакомец совершил насильственные действия в отношении ее 18-летней дочери, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет инвалидность второй группы.