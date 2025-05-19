В Кемерово пенсионер отдал мошенникам 9 млн рублей и едва не продал квартиру

Спустя несколько дней после этого «следователь» сообщил о том, что на портале госуслуг от имени пенсионера оформлена доверенность на неизвестного гражданина, и тот может распоряжаться его имуществом. Чтобы предотвратить и это, злоумышленник рекомендовал продать квартиру, а деньги также временно поместить на «безопасный» счет. Пенсионер подал объявление в агентство недвижимости о продаже квартиры, однако совершить сделку не успел, поскольку понял, что все это время его обманывали мошенники. Возбуждено уголовное дело.