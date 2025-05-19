В Москве из-за кори закрыли на карантин первый гуманитарный корпус МГУ

Столичное подразделение Роспотребнадзора оценивает ситуацию в столице как спокойную и контролируемую: заболеваемость корью с начала 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в 10 раз ниже, и не превышает среднемноголетние уровни.
Почему же тогда понадобилось закрывать на три недели огромный учебный корпус?
«Корь — самая контагиозная инфекция, поэтому, если не принять жесткие меры, единичный случай заболевания может привести к крупной вспышке, — пояснил “РГ” врач-инфекционист “Инвитро” Андрей Поздняков. — Если кто-то заболевает ветрянкой, то, например, в стационаре карантин накладывается на весь этаж, где есть заболевшие. Но если выявлен хотя бы один случай кори — карантин накладывается на все здание. Это железное правило».
Корь — тяжелая инфекция, особенно, для взрослых. Правда, дети, не получившие прививку, тоже часто болеют тяжело и с осложнениями: температура поднимается до 40,5 °C, из характерных симптомов — воспаление слизистых во рту и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и ярко выраженная пятнисто-папулезная сыпь на коже.
«Инкубационный период после контакта с вирусом продолжается около двух недель, затем проявляются симптомы заболевания. На начальном этапе это похоже на простуду — появляется насморк, кашель, краснеют и слезятся глаза. А еще выступают характерные мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через неделю проявляется еще один верный признак, указывающий на корь — сыпь», — отмечает доктор Поздняков.
Этот второй этап болезни — наиболее опасный, так как возможно вторичное заражение бактериальными инфекциями.
«Важно знать, что если у детей корь проявляется ярко, и с его диагностикой затруднений не бывает, то у возрастных пациентов клиника может быть “смазанной”. У них может быть не так много сыпи, температура не такая интенсивная. Но изолироваться нужно обязательно — человек остается заразным в течение всей болезни», — предупреждает Андрей Поздняков.
Карантин по кори продолжается три недели (21 день).