В Москве из-за кори закрыли на карантин первый гуманитарный корпус МГУ

«Важно знать, что если у детей корь проявляется ярко, и с его диагностикой затруднений не бывает, то у возрастных пациентов клиника может быть “смазанной”. У них может быть не так много сыпи, температура не такая интенсивная. Но изолироваться нужно обязательно — человек остается заразным в течение всей болезни», — предупреждает Андрей Поздняков.