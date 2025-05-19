«Коммерсант»: замначальника Генштаба ВС РФ грозит суровый приговор за коррупцию

7 февраля 2020 года военный суд принял решение об аресте Арсланова. По данным следствия, сумма похищенных средств составляет колоссальные 6,7 миллиарда рублей. Сам генерал-полковник заявляет, что он стал жертвой провокации — его обманным путём заставили явиться в Следственный комитет, где затем было принято решение о его задержании, пишет телеканал RT.