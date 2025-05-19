«Коммерсант»: замначальника Генштаба ВС РФ грозит суровый приговор за коррупцию

Решение суда ожидается в ближайшее время.
Генерал-полковник Халил Арсланов, бывший заместитель начальника Генштаба — начальник Главного управления связи Вооруженных Сил РФ, может быть приговорен к 19 годам лишения свободы по коррупционным статьям. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Прокуратура также требует лишить Арсланова воинского звания и государственных наград, включая орден Жукова. По совокупности статей, ему грозит 19 лет строгого режима», — отмечает газета «Коммерсант».
Арсланову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках гособоронзаказа, а также получение взятки на 12 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от экс-директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Защита настаивает на отсутствии доказательств вины. Вместе с Арслановым перед судом предстали Павел Кутахов (внук маршала авиации СССР), бывший начальник управления заказов по модернизации систем управления ВС РФ и Игорь Яковлев, сотрудник военной приемки.
7 февраля 2020 года военный суд принял решение об аресте Арсланова. По данным следствия, сумма похищенных средств составляет колоссальные 6,7 миллиарда рублей. Сам генерал-полковник заявляет, что он стал жертвой провокации — его обманным путём заставили явиться в Следственный комитет, где затем было принято решение о его задержании, пишет телеканал RT.