Останки туристки нашли спустя два года после ее исчезновения

Спустя 18 месяцев, в сентябре 2024 года, местный рыбак нашел рюкзак и туристические ботинки пропавшей у ручья на другой тропе. В апреле 2025 года член американской частной поисковой группы вернулся в этот район и во время своего похода обнаружил несколько личных вещей Патриции и бедренную кость, которую он передал в полицию, как сообщила семья женщины.