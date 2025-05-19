Останки туристки нашли спустя два года после ее исчезновения

Туристка из США отправилась в одиночный поход по Японии, и ее останки были обнаружены лишь через два года после исчезновения. Об этом сообщает NBC Connecticut.
Согласно информации источника, 60-летняя Патриция Ву-Мурад, мать троих детей из Коннектикута, 10 апреля 2023 года покинула гостиницу в Хигасиоми и направилась пешком в Осаку, после чего бесследно исчезла. Международные поисковые операции не принесли результатов.
Спустя 18 месяцев, в сентябре 2024 года, местный рыбак нашел рюкзак и туристические ботинки пропавшей у ручья на другой тропе. В апреле 2025 года член американской частной поисковой группы вернулся в этот район и во время своего похода обнаружил несколько личных вещей Патриции и бедренную кость, которую он передал в полицию, как сообщила семья женщины.
Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Патриции Ву-Мурад. Обстоятельства ее исчезновения во время похода остаются неизвестными. Семья надеется, что в ближайшие месяцы появятся новые сведения о ее последних перемещениях.