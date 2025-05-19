FT: лидеры ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против России

«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова своего источника. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы президент США не выразил поддержки ужесточению санкционной политики в отношении Москвы.