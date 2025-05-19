Фанатка маньяка Пичушкина: главное об убийстве семилетней девочки в Бердянске

В субботу, 17 мая, в запорожском Бердянске нашли тело семилетней девочки с травмами в височной области. Рядом с ней лежала записка с признанием в любви битцевскому маньяку Александру Пичушкину. По подозрению в убийстве задержали 14-летнюю школьницу — она признала вину и заявила о еще нескольких жертвах. Подробности жуткой расправы — в материале «Вечерней Москвы».
Как пропала семилетняя девочка.
В пятницу, 16 мая, в городе Бердянске Запорожской области пропала семилетняя Алина (имя изменено). Около 17:00 родители отпустили девочку погулять во дворе с друзьями, после чего домой она уже не вернулась.
Родители Алины обратились в полицию, тем же вечером начались поиски. А утром следующего дня тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в кустах в лесополосе возле завода Азовкабель.
— На пустыре в районе улице Кабельщиков города Бердянска с травмой в области височной кости обнаружено тело девочки, 2017 года рождения, — сообщили в пресс-службе запорожской областной прокуратуры.
По информации РЕН ТВ, под камнем рядом с телом Алины лежала записка с признанием в любви битцевскому маньяку Александру Пичушкину. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, к расследованию подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В убийстве подозревают 14-летнюю школьницу.
В воскресенье, 18 апреля, по подозрению в убийстве Алины задержали 14-летнюю жительницу Бердянска. На допросе школьница признала вину, а при обысках в ее комнате нашли окровавленный молоток.
По словам подозреваемой, преступление она спланировала заранее, но на будущую жертву наткнулась случайно. Встретив Алину во дворе, подросток предложила ей познакомиться и пройтись в сторону лесополосы. А во время прогулки подозреваемая достала из рюкзака молоток и набросилась на девочку, ударив ее не менее трех раз.
— Я место заранее приметила. Когда я пыталась достать молоток, он в наушниках запутался. Эта (Алина — прим. «ВМ») идет вперед, оборачивается. Я начинаю ее колотить, очень много раз ударила, — вспоминала задержанная.
Также подозреваемая призналась, что Алина была не первой ее жертвой. Следователи проверяют эту информацию. Сама задержанная находится в полицейском участке, ей предстоит пройти несколько экспертиз, в том числе субедно-психиатрическую.
Представители правоохранительных органов отметили, что во время допроса подозреваемая была очень спокойна и призналась, что является поклонницей «битцевского маньяка» и периодически слышит его голос у себя в голове.
Что известно об убитой и подозреваемой.
По данным RT, убитая Алина жила в многодетной семье — у нее было еще трое братьев и сестер. Ее отец умер в 2024 году, после чего мать девочки познакомилась с другим мужчиной и переехала жить к нему. Семья Алины не состояла на учете в прокуратуре или комиссии по делам несовершеннолетних, но жила в плохих санитарных условиях.
—Условия, в которых жила (убитая — прим. «ВМ») девочка, не соответствуют никаким СанПиН. Это установили уже после убийства, когда правоохранители стали проверять семью жертвы. 43-летняя мать Алины — уроженка Запорожской области, официально нигде не работала, не имеет судимостей, — рассказали представители правоохранительных органов.
Готов признаться еще в 11 убийствах: история битцевского маньяка Пичушкина.
Тем временем семья подозреваемой 14-летней школьницы состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Мать предполагаемой преступницы в 2023 и 2025 годах привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Кроме того, подозреваемая несколько раз меняла школы, но почти не появлялась на занятиях из-за проблем в общении с одноклассниками — девочка вела себя агрессивно и раздражалась из-за громких звуков.
Другие случаи детских убийств.
Истории известно множество случаев, когда за жестокими убийствами стояли не взрослые кровожадные маньяки, а маленькие дети или подростки. Мотивы у них бывают самыми разными — одни подражают известным преступникам, других на неисправимые поступки толкают «голоса в голове».
Одно из таких резонансных убийств произошло в феврале 2017 года в Липецкой области. Двое шестиклассников избили и зарезали 12-летнего мальчика, затем оттащили его тело за теплотрассу и закопали в снегу. Обоих подозреваемых задержали, один из них оказался поклонником персонажа популярной интернет-страшилки — Убийцы Джеффа. Мальчик часто рисовал персонажа с окровавленным ножом в руках. Кроме того, во время обысков у школьников изъяли тетрадь, в которую они записали имя будущей жертвы.
К уголовной ответственности малолетних убийц так и не привлекли в силу возраста, но после завершения расследования обоих перевели в закрытую спецшколу. В то же время директора школы, в которой учились преступники и жертва, обвинили в халатности и приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Избиение 12-летней девочки-инвалида под Миассом: реакция школы и Бастрыкина.
Другое преступление произошло в мае 2014 года в американском штате Висконсин. Две 12-летние подруги, Морган Гейзер и Анисса Вейер, попытались зарезать свою одноклассницу Пэйтон Летнер. Потерпевшая получила 19 ножевых ранений, но осталась жива. После нападения преступницы сбежали, а раненая Летнер доползла до дороги и привлекла внимание велосипедиста, который тут же позвонил в экстренные службы.
Подозреваемых задержали. На допросе они признались, что совершить убийство им приказал вымышленный герой интернет-страшилки Слендермен. Расследование затянулось на три года, на суде присяжные просили признать Аниссу Вейер невменяемой. Тем временем у Морган Гейзер выявили раннюю стадию шизофрении. В результате Гейзер приговорили к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике, Аниссу Вейер — к 25 годам.
В июле 2014 года большой резонанс вызвало убийство 15-летней школьницы Айыф Мацуо в японском городе Сосебо. В день своей смерти девочка гостила у одноклассницы, имя которой не раскрывается. Во время посиделок хозяйка квартиры ударила Мацуо по голове, чтобы та потеряла сознание, задушила ее, а затем отрезала ей голову и руку.
Подозреваемую быстро задержали. На допросе она полностью признала вину и заявила, что «просто хотела кого-нибудь убить». Незадолго до совершения преступления она пыталась изуродовать кошку.
15-летняя школьница из японского города Сосебо призналась в убийстве своей сверстницы и подруги. Расчлененное тело Айвы Мацуо обнаружили в постели в квартире арестованной. Кроме того девочка долгое время наблюдалась у психиатра. Специалист был обеспокоен ее поведением и предупреждал родителей, что однажды она может кого-нибудь убить, но те не придавали этому значения. Какую ответственность понесла японская школьница за это преступление, неизвестно.
В последнее время случаи проявления жестокости со стороны детей происходят довольно часто. В 2024 году в Котельниках несколько девочек по очереди избили одноклассницу в школьном туалете, пока та не потеряла сознание. А в начале марта подросток из Нижнего Новгорода ударил одноклассников ножом в шею и живот, а после сбежал прятаться в лесу. Как выяснилось позднее, нападавший регулярно подвергался травле со стороны одноклассников.