Фанатка маньяка Пичушкина: главное об убийстве семилетней девочки в Бердянске

Одно из таких резонансных убийств произошло в феврале 2017 года в Липецкой области. Двое шестиклассников избили и зарезали 12-летнего мальчика, затем оттащили его тело за теплотрассу и закопали в снегу. Обоих подозреваемых задержали, один из них оказался поклонником персонажа популярной интернет-страшилки — Убийцы Джеффа. Мальчик часто рисовал персонажа с окровавленным ножом в руках. Кроме того, во время обысков у школьников изъяли тетрадь, в которую они записали имя будущей жертвы.