В Подмосковье спасли сбитого лосенка, теперь проверят работу служб из-за неоказания ему помощи

В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что на седьмом километре автодороги «ММК» между Павловской Слободой и Нахабино был ранен лось. Она подчеркнула, что, несмотря на оперативное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП сотрудниками ГИБДД Истринского района, животное более суток оставалось без квалифицированной помощи. Акулова обратилась к правоохранительным органам и министерству экологии региона с просьбой организовать помощь раненому лосю, чтобы обеспечить его спасение или, если лечение невозможно, гуманный исход. В настоящее время подмосковные полицейские выясняют обстоятельства происшествия.