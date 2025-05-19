В Подмосковье спасли сбитого лосенка, теперь проверят работу служб из-за неоказания ему помощи

Прокуратура Московской области проведет проверку работы ответственных служб из-за того, что лось, сбитый в Подмосковье, не получил своевременной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что на седьмом километре автодороги «ММК» между Павловской Слободой и Нахабино был ранен лось. Она подчеркнула, что, несмотря на оперативное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП сотрудниками ГИБДД Истринского района, животное более суток оставалось без квалифицированной помощи. Акулова обратилась к правоохранительным органам и министерству экологии региона с просьбой организовать помощь раненому лосю, чтобы обеспечить его спасение или, если лечение невозможно, гуманный исход. В настоящее время подмосковные полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
«Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с тем, что животному, пострадавшему в ДТП в Истринском районе, не была оказана своевременная помощь», — говорится в сообщении.
Спасательная операция по извлечению лося, сбитого автомобилем в Московской области, уже началась, сообщает РЕН ТВ.
Животное удалось временно усыпить только с третьей попытки. В настоящее время лось помещен в автомобиль для транспортировки в национальный парк «Лосиный остров». Уходя, он был встречен аплодисментами. «Несмотря на темноту, неравнодушные жители продолжают находиться здесь и следят за происходящим,» — говорится в сообщении.
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