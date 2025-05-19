Член СПЧ Меркачева: школьница, убившая первоклассницу, может быть невменяема

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева отреагировала на страшное убийство, которое произошло в Бердянске. В Запорожской области 14-летняя школьница убила 7-летнюю девочку. Она жестоко расправилась с первоклашкой, нанеся ей несколько ударов молотком по голове.
При этом, убийство было тщательно спланировано и в содеянном виновница не раскаивается.
Более того, на допросе она призналась, что является подражательницей битцевского маньяка Александра Пичушкина.
— У нас на сегодняшний день есть в социальных сетях несколько групп, где фанаты Александра Пичушкина собираются, обсуждают его преступления, — говорит Меркачева порталу «Страсти».
Общественники смогли заблокировать одну из групп, но их еще немало. Меркачева отметила, что у девочки явное серьезное расстройство психики. Но она уже подлежит ей..
В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая оценит вменяемость девочки. Но, полагает Ева Меркачева, скорее всего, ответ будет утвердительным — невменяема.
— Скорее всего, она невменяемая, — сказала эксперт.
Погибшая девочка была из многодетной семьи. Мать, помимо нее, воспитывала троих детей, пишет Царьград.
Кроме того, в ходе допроса 14-летняя школьница заявила, что убила еще несколько человек. Сейчас следователи-криминалисты и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра разыскивают других пострадавших и проводят судебные экспертизы, сообщает 360.ru.