Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член СПЧ Меркачева: школьница, убившая первоклассницу, может быть невменяема

Она является подражательницей битцевского маньяка.

Источник: Комсомольская правда

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева отреагировала на страшное убийство, которое произошло в Бердянске. В Запорожской области 14-летняя школьница убила 7-летнюю девочку. Она жестоко расправилась с первоклашкой, нанеся ей несколько ударов молотком по голове.

При этом, убийство было тщательно спланировано и в содеянном виновница не раскаивается.

Более того, на допросе она призналась, что является подражательницей битцевского маньяка Александра Пичушкина.

— У нас на сегодняшний день есть в социальных сетях несколько групп, где фанаты Александра Пичушкина собираются, обсуждают его преступления, — говорит Меркачева порталу «Страсти».

Общественники смогли заблокировать одну из групп, но их еще немало. Меркачева отметила, что у девочки явное серьезное расстройство психики. Но она уже подлежит ей..

В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая оценит вменяемость девочки. Но, полагает Ева Меркачева, скорее всего, ответ будет утвердительным — невменяема.

— Скорее всего, она невменяемая, — сказала эксперт.

Погибшая девочка была из многодетной семьи. Мать, помимо нее, воспитывала троих детей, пишет Царьград.

Кроме того, в ходе допроса 14-летняя школьница заявила, что убила еще несколько человек. Сейчас следователи-криминалисты и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра разыскивают других пострадавших и проводят судебные экспертизы, сообщает 360.ru.