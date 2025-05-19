Член СПЧ Меркачева: школьница, убившая первоклассницу, может быть невменяема

Кроме того, в ходе допроса 14-летняя школьница заявила, что убила еще несколько человек. Сейчас следователи-криминалисты и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра разыскивают других пострадавших и проводят судебные экспертизы, сообщает 360.ru.