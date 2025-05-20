Прокуратура просит 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба РФ Арсланова

«В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупом размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства. Прокурор также просил назначить подсудимому наказания в виде штрафа на сумму более 120 млн рублей, лишить его звания генерал-майора и госнаград.
Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Из них только Арсланов находится под стражей. Также по делу проходят еще трое, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин. В отношении них дело выделено в отдельное производство. Оглоблин уже осужден на 4,5 года колонии, в настоящее время находится под стражей по другому уголовному делу.
По версии следствия, обвиняемые «вместе с другими неустановленными лицами» заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве взятки в размере 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов этих преступлений.
Также Арсланов обвиняется в махинациях при поставках в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Расследование этого дела еще продолжается.