Прокуратура просит 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба РФ Арсланова

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Из них только Арсланов находится под стражей. Также по делу проходят еще трое, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин. В отношении них дело выделено в отдельное производство. Оглоблин уже осужден на 4,5 года колонии, в настоящее время находится под стражей по другому уголовному делу.