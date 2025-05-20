Гладков заявил о нарушениях на ₽109 млн при строительстве фортификаций

Дополнительная проверка по строительству оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на 109 млн руб. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Проверяющие нашли нарушения на 109 млн руб. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — написал Гладков.
Кроме того, были найдены нарушения, допущенные подрядчиками — те завышали объемы работы. «Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена», — добавил губернатор.
В ноябре 2022 года в Белгородской области начали строить фортификационные сооружения, которые Гладков назвал «засечной чертой». По его словам, на это выделили 10 млрд руб. не из областного бюджета. О завершении строительства губернатор рассказал в марте 2023-го.
В Курской области на границе с Украиной также возводились фортификационные сооружения. В прошлом году было возбуждено дело по факту хищений при их строительстве. Под арест отправили бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова.
Среди фигурантов дела и руководство Корпорации развития Курской области, которая выступала генподрядчиком при возведении оборонительных сооружений. Под арестом находятся гендиректор компании Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. Также по делу проходит гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ущерб государству оценивается в 4,1 млрд руб. Всего на строительство фортификационных сооружений в регионе должно было быть выделено 19 млрд руб, уточнял он.