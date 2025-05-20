Москвич погасил задолженность по алиментам после вмешательства судебных приставов

«После развода супругов 43-летний житель Можайского района должен выплачивать алименты в размере четвертой части от всех доходов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако мужчина уклонялся от исполнения родительских обязательств и платежи не совершал, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 132 тыс. руб. В Кунцевский отдел судебных приставов ГУФССП России по Москве поступил исполнительный документ о взыскании с москвича алиментов. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем соответствующим образом уведомил должника. Однако никакой реакции от гражданина не последовало», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что сотрудник ФССП применил к мужчине комплекс мер принудительного исполнения, однако вначале это не возымело действия на должника. На основании того, что недобросовестный отец не выплачивал алименты на протяжении более двух месяцев, судебный пристав привлек его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).
«Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Данная мера помогла отцу осознать ответственность перед своим ребенком и пересмотреть свои взгляды на выплату алиментов. После чего москвич оперативно погасил задолженность в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе.