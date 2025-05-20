Москвич погасил задолженность по алиментам после вмешательства судебных приставов

«После развода супругов 43-летний житель Можайского района должен выплачивать алименты в размере четвертой части от всех доходов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако мужчина уклонялся от исполнения родительских обязательств и платежи не совершал, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 132 тыс. руб. В Кунцевский отдел судебных приставов ГУФССП России по Москве поступил исполнительный документ о взыскании с москвича алиментов. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем соответствующим образом уведомил должника. Однако никакой реакции от гражданина не последовало», — рассказали в пресс-службе.